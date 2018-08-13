Bedelli askerlik uygulaması büyük ilgi görürken, 15 bin liralık ödeme için kredi kullanmak isteyenlere bankalar özel kampanyalar hazırladı. Bedelli kredilerinde vadeler 12 ile 48 ay arasında değişiyor. Faizler aylık yüzde 1.74 ile 2.12 arasında değişiyor. Kredilerin aylık geri ödemeleri ise 498 lira ile bin 500 lira arasında bulunuyor. Bankaların bir bölümü ertelemeli, bir bölümü daha düşük faiz oranları ile bir bölümü de findeks kredi notunu esas alarak kredi veriyor. Kredi, bedelli askerlik talebini gösteren evrakla kullanılabiliyor. Yüzde 1.74 faizle kredi kullanan genç 12 ay vadede 15 bin lirayı aylık bin 426 taksit ödeyerek 17 bin 113 lira olarak geri ödüyor. Vade 24 ay olursa aylık taksiti 801, toplam ödemesi 19 bin 224; 36 ay olursa aylık taksiti 597, toplam ödemesi 21 bin 486; 48 ay olursa aylık taksiti 498, toplam ödemesi 23 bin 896 lira oluyor. Yüzde 1.85 faizle 12 ay vadeli kredi kullanan bin 500 lira taksitle geri ödeme yapıyor.
498 TL taksitle bedelli
Etiketler: faizle , Bedelli askerlik , banka
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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