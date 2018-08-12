Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'de bu sene rekor seviyede turist ağırlanacağını belirterek, "Ancak artık hedefimiz sayıları yakalamak değil, her gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için çalışıyoruz." dedi. Avrupa'da birçok ülkede Türkiye'ye yönelik politik bakışta yumuşama yaşandığını vurgulayan Ersoy, "Avrupa'dan da çok ciddi artışlar var. Şu andaki uçak planlamaları doğrultusunda, seneye de umutlu gözüküyor" dedi. Rus turist sayısında ilk 6 ayda iyi bir artışın yaşandığına işaret eden Ersoy, "Yılın ilk yarısında yüzde 40'lık bir artış var. 6 milyon rakamını yakalayacağız" dedi.
Turizmde hedef fazla gelir
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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