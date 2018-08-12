Yol Durumu
  1. Kurbanlık rekabeti
  2. Gurbetçiye indirimli görüşme

Turizmde hedef fazla gelir

Turizmde hedef fazla gelir
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 'de bu sene rekor seviyede ağırlanacağını belirterek, "Ancak artık hedefimiz sayıları yakalamak değil, her gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için çalışıyoruz." dedi. Avrupa'da birçok ülkede Türkiye'ye yönelik politik bakışta yumuşama yaşandığını vurgulayan Ersoy, "Avrupa'dan da çok ciddi artışlar var. Şu andaki uçak planlamaları doğrultusunda, seneye de umutlu gözüküyor" dedi. Rus turist sayısında ilk 6 ayda iyi bir artışın yaşandığına işaret eden Ersoy, "Yılın ilk yarısında yüzde 40'lık bir artış var. 6 milyon rakamını yakalayacağız" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar