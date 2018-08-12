SGK, Bağkur’luların prim borçlarını sildi

Hükümet, Mayıs ayı itibariyle prim borcu olan, ödeme yapamayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması, ihyası, prim borçlarının silinmesiyle 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü. Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs itibariyle prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyenlerin borçlarını sildi.
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