Tüketici Başvuru Merkezi'nden temassız kart uyarısı: Dolandırılabilirsiniz!

Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Güllü, konuyla ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada temassız kart hamillerinin fark edilmeden dolandırılma riski taşıdığını söyledi.

Av. Güllü, şu değerlendirmelerde bulundu:

İlk kez 2007 yılında ülkemizde kullanıma giren ve yenilikçi ödeme yöntemi olarak ortaya çıkan temassız kart her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Henüz standardın oluşturulamamış olması ve uygulamadaki açıklar tüketici açısından tehlikeler içermektedir. Temassız kart konusunda kamuoyunda mağduriyetlere ilişkin haberler yansımaktadır.