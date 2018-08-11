20 milyarlık doping

Türkiye turizmde yılın ikinci yarısında rekor üstüne rekor kıracak. Turizmde kişi başına düşen harcama 800 dolara yükselirken; Türkiye, yılın ikinci yarısında 25 milyon turist hedefini yakalayarak 20 milyar dolar turizm gelirine ulaşacak.
Turizmde yeni rota Çin ve Japonya pazarı olarak belirlenirken; Uzakdoğu pazarından Türkiye'ye gelen turist sayısının 2 milyona yaklaşarak toplam turizm gelirinin yüzde 10'una ulaşması bekleniyor. Turizm Bakanlığı; düğün, sağlık, kültür, gastronomi ve spor turizminin de geliştirilmesi için çalışmalara başlayacak.
TURİST AKINI
Bu yaz sadece Rusya'dan değil, Avrupa'dan da turist akını yaşanıyor. Forward- Keys ve GfK tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'den Türkiye'ye direkt uçuş yapan hava yolu şirketlerinin doluluk oranı yüzde 94 ile 2015'teki seviyesine yaklaşırken; bu yıl İngiliz turist sayısı 2.5 milyonu bulacak.
Turizmde yeni rota Çin ve Japonya pazarı olarak belirlenirken; Uzakdoğu pazarından Türkiye'ye gelen turist sayısının 2 milyona yaklaşarak toplam turizm gelirinin yüzde 10'una ulaşması bekleniyor. Turizm Bakanlığı; düğün, sağlık, kültür, gastronomi ve spor turizminin de geliştirilmesi için çalışmalara başlayacak.
TURİST AKINI
Bu yaz sadece Rusya'dan değil, Avrupa'dan da turist akını yaşanıyor. Forward- Keys ve GfK tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'den Türkiye'ye direkt uçuş yapan hava yolu şirketlerinin doluluk oranı yüzde 94 ile 2015'teki seviyesine yaklaşırken; bu yıl İngiliz turist sayısı 2.5 milyonu bulacak.
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