Yol Durumu
  1. Esnafa fatura indirimi!

20 milyarlık doping

20 milyarlık doping
Türkiye de yılın sında rekor üstüne rekor kıracak. Turizmde kişi başına düşen harcama 800 dolara yükselirken; , yılın ikinci yarısında 25 milyon hedefini yakalayarak 20 milyar dolar turizm gelirine ulaşacak.

Turizmde yeni rota Çin ve Japonya pazarı olarak belirlenirken; Uzakdoğu pazarından Türkiye'ye gelen turist sayısının 2 milyona yaklaşarak toplam turizm gelirinin yüzde 10'una ulaşması bekleniyor. Turizm Bakanlığı; düğün, sağlık, kültür, gastronomi ve spor turizminin de geliştirilmesi i çalışmalara başlayacak.

TURİST AKINI
Bu yaz sadece Rusya'dan değil, Avrupa'dan da turist akını yaşanıyor. Forward- Keys ve GfK tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'den Türkiye'ye direkt uçuş yapan hava yolu şirketlerinin doluluk oranı yüzde 94 ile 2015'teki seviyesine yaklaşırken; bu yıl İngiliz turist sayısı 2.5 milyonu bulacak.
Etiketler: , , , , ,
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar