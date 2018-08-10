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Son dakika: ve ne kadar? Dolar, Euro ve altında yükseliş sürecek mi? ( Cuma kuru)

Son günlerde dalgalı seyreden kuru nedeniyle vatandaşlar gözünü piyasalara çevirdi. ve fiyatlarını anlık olarak merak eden kişiler internet üzerinden sık sık bu konuyu aramaya başladı. Dolar ne kadar, Euro ne kadar, gram altın ne kadar, Güncel döviz fiyatları... gibi aramalar yapan kişiler dolar ve euro'daki dalgalanmanın devam edip etmeyeceğini de merak ediyor. İşte Cuma döviz kurları...

Dolar ve Euroda son durum ne?

Vatandaşların ilgisi son günlerde bir yükselip bir düşen ve fiyatlarına döndü. fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle anbean piyasaları takip eden vatandaşlar sık sık dolar ne kadar? euro ne kadar? güncel döviz kurları... dolar ve euro... aramalarını yapmaya başladı. Dolar ve euro'nun rekor kırdığı şu günlerde herkesin gözü döviz kurlarına döndü. Peki ama dolar ve euroda son durum ne? İşte 2018 Cuma günü dolar ve euro kurları...

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7330 liradan, 6,5730 liradan güne başladı. ​
'da 5,7310 liradan alınan dolar, 5,7330 liradan satılıyor. 6,5710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5730 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3420 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR? (GÜNCEL)
Saat 09.30 itibariyle dolar alış fiyatı 6..22'den dolar satış fiyatı ise 6,23'ten işlem görüyor.

EURO NE KADAR? (GÜNCEL)
Saat 09.30 itibariyle euro alış fiyatı 7,09'dan euro satış fiyatı ise 7,10'dan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR? (GÜNCEL)
Saat 09.30 itibariyle alış fiyatı 7,70'ten sterlin satış fiyatı ise 7,71'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın saat 12.45 itibariyle 232 liradan işlem görüyor.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 09:18
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