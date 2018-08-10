Sosyal paylaşım uygulaması Snapchat'te Rihanna depremi yaşanıyor. Geçtiğimiz Mart ayında Rihanna ve Chris Brown'un görüldüğü bir mobil oyun reklamını yayınlayıp "Rihanna'yı tokatlamayı mı yoksa Chris'e yumruk atmayı mı tercih edersin?" diye soran ve ardından ünlü yıldızın boykotuyla karşılaşan Snapcat, kan kaybı yaşıyor. Paylaşımın ardından hisselerindeki düşüşle 800 milyon dolarlık kayıp yaşayan Snapchat'i, kullanıcıları da terk ediyor. Uygulama, Nisan-Mayıs-Haziran aylarını içine alan bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyon günlük aktif kullanıcı kaybetti. Ünlü yıldız, tepkisini sosyal medyadan göstermiş ve sevenlerini Snapchat'i silmeye davet etmişti.
Rihanna çökertti
Etiketler: Chris Brown , Rihanna , Snapchat
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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