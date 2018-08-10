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Esnafa müjde

Esnafa müjde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyası ile buluşmasında 2.5 milyon esnafa da müjde verdi. Başkan Erdoğan; Başkanı yerel yönetimler ve kamu kurumlarının irili ufaklı ticaretle esnafın önünü kestiğini söyleyince, "Belediye başkanlığım döneminde buna dikkat ediyordum. 100 günlük eylem planı kapsamında bu konuda düzenleme yapılacak" dedi. Palandöken, Başkan Erdoğan'la görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Başkanımızdan yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ticaret yapmasına ilişkin kuralların koyulmasını istedik. Bu işi Ticaret Bakanlığı'nın düzenleyeceğini söyledi" ifadesini kullandı.

Hazal ATEŞ
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