Üçüncü santral Trakya’da olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü nükleer santral için yer tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade ederek, "Üçüncü nükleer santrali Trakya'da düşünüyoruz, burada Çinlilerle ilerleyeceğiz" açıklamasını yaptı. A Haber'e konuşan Bakan Dönmez, yaklaşık 5 yıldır Türkiye'nin sismik gemisinin Akdeniz'de çalışma yaptığını aktararak, buradan alınan verilerin son derece değerli olduğunu, bölgede ilk derin deniz ve sığ deniz sondajının bu yıl içerisinde başlayacağını söyledi.
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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