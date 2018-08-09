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santral ’da olacak

Üçüncü santral Trakya’da olacak
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, için yer tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade ederek, "Üçüncü nükleer santrali Trakya'da düşünüyoruz, burada Çinlilerle ilerleyeceğiz" açıklamasını yaptı. A Haber'e konuşan Bakan Dönmez, yaklaşık 5 yıldır 'nin sismik gemisinin 'de çalışma yaptığını aktararak, buradan alınan verilerin son derece değerli olduğunu, bölgede ilk derin deniz ve sığ deniz sondajının bu yıl içerisinde başlayacağını söyledi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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