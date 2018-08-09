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’ten ‘sicil affı’ talebi

TESK’ten ‘sicil affı’ talebi
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların birikmiş prim borcunu ödeyerek emekli olabilmesi için sağlanan kredi imkanından binlerce esnafın sicil engeli yüzünden yararlanamadığını belirterek, "Esnafımızın krediye ulaşması için tüm ların uygulaması zorunlu olan sicil affı çıkarılmalı" ifadesini kullandı. Palandöken, "Protokol imzalanırken 'Kredide sicil engeli olmayacak' denilmesine rağmen bankaların esnafın sicilini bahane ederek kredi vermediği yönünde şikayetler her geçen gün büyüyor" dedi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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