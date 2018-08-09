Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 47 lisans programına aylık 700 lira 'YÖK Başarı Bursu' verilecek. YÖK Başarı Bursu'nun bu yıl da devam edeceği, ilk 3 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bursun verileceği belirtildi. Açıklamaya göre; burs temel bilimler, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri programlarında belirlenen alanlar ile veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri alanlarında verilecek.
Öğrenciye her ay 700 TL burs
Etiketler: YÖK , Başarı Bursu , üniversite , öğrenci
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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