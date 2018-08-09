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ye her ay 700 TL burs

Öğrenciye her ay 700 TL burs
Yükseköğretim ​Kurulu'nca (), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 47 lisans programına aylık 700 lira 'YÖK Başarı Bursu' verilecek. YÖK 'nun bu yıl da devam edeceği, ilk 3 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı lere bursun verileceği belirtildi. Açıklamaya göre; burs temel bilimler, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri programlarında belirlenen alanlar ile veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri alanlarında verilecek.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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