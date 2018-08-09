Yol Durumu
  1. Öğrenciye her ay 700 TL burs
  2. Yaşlıya çifte müjde

Bedelli ’den yatırılabilecek

Bedelli PTT’den yatırılabilecek
PTT AŞ, ödemelerini almaya başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı. Bu kapsamda , bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor. Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, 'nin dört bir yanındaki PTT işyerlerinden 'e-Tahsilat' uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor. Tahsilat işlemleri 3 Kasım'da sona erecek.
Etiketler: , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar