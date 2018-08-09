PTT AŞ, bedelli askerlik ödemelerini almaya başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı. Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor. Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT işyerlerinden 'e-Tahsilat' uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor. Tahsilat işlemleri 3 Kasım'da sona erecek.
Bedelli PTT’den yatırılabilecek
Etiketler: Türkiye , Bedelli askerlik , PTT
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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