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Mesaiye kalmayan işçi işten çıkarılabilir mi?

Takvim ekonomi yazarı sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...

İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada 5 iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü?
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 09:13
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