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, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında imkâni oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü.

Merkez Bankasından dolara flaş müdahale

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında imkâni oranında değişiklik yaptı. Merkez, Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürdü.

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar tutarında döviz bankaların kullanımına geçeceği bildirildi.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 17:24
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