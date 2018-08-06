Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranında değişiklik yaptı. Merkez, Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürdü.
Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçeceği bildirildi.
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