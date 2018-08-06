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Son dakika... Emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2018 Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları ne zaman ?

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bayramın yaklaşması sonrası emekliler gözlerini bayram ikramiyelerine ve emekli maaşlarına çevirdi. Peki büyük bir merakla araştırılan 2018 bayram ikramiyeleri ve emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2018 emekli maaş ve ikramiyelerine dair merak edilenler...

İşte maaş ve ikramiyerlerin yatacağı tarih!

Son dakika... Emeklilere müjde Ramazan Bayramı öncesi verilmişti. Bayramlarda emeklilere ikramiye kararının çıkmasından sonra milyonlarca emekli bin lira tutarındaki ilk ikramiyelerini Ramazan bayramı öncesi almışlardı. 21 Ağustos'ta Kurban bayramının başlaması emeklilerin alacağı maaş ve ikramiye tarihini çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı konuşmasında yapmış olduğu açıklamada maaş ve ikramiyelerin bayramdan önce yatırılacağını açıklamıştı.

  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 20:00
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