Son dakika... Emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2018 Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları ne zaman ?

Son dakika... Emeklilere müjde Ramazan Bayramı öncesi verilmişti. Bayramlarda emeklilere ikramiye kararının çıkmasından sonra milyonlarca emekli bin lira tutarındaki ilk ikramiyelerini Ramazan bayramı öncesi almışlardı. 21 Ağustos'ta Kurban bayramının başlaması emeklilerin alacağı maaş ve ikramiye tarihini çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı konuşmasında yapmış olduğu açıklamada maaş ve ikramiyelerin bayramdan önce yatırılacağını açıklamıştı.