İhracatta yeni hedef

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracat atağımız sürecek. Özel stratejilerle Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi pazarlara yöneleceğiz." dedi.Detaylar geliyor...
Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracat atağımız sürecek. Özel stratejilerle Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi pazarlara yöneleceğiz." dedi.Detaylar geliyor...
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