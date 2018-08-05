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İhracatta yeni hedef

İhracatta yeni hedef

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracat atağımız sürecek. Özel stratejilerle Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi pazarlara yöneleceğiz." dedi.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 11:00
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