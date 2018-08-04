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Kantin ları yüzde 25 arttı

Kantin kiraları yüzde 25 arttı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, " artışları oranları oranını geçmemeli" dedi. Palandöken, "Okul, hastane, belediyelere ait gayrimenkullerin ve özellikle kantinlerin kira artış oranının yüzde 20-25 seviyelerine çıkması maliyetleri artırıp fiyatlara zam olarak yansımaktadır. Başta belediyeler, üniversiteler ve il özel idareleri kira artışlarında Yİ-ÜFE oranını dikkate almalı. Kira artışları enflasyon oranını geçmemeli" diye konuştu.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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