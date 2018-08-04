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1 Euro'ya yazlık

’da i canlandırmak için bazı evlerin 1 euroya satılmasına karar verildi. İçinde yaşamın olmadığı evler ten satışa çıkarıldı. Hemen 39’u alıcı buldu

1 Euroya yazlık
İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan yaklaşık 11 bin nüfuslu Mussomeli'nin Belediye Başkanı Giuseppe Catania, şehirde i canlandırmak için bazı evlerin 1 euroya satılmasına karar verdi. şehrinin ekonomisini ve turizmini güçlendirmek adına eski evleri case1euro.it sitesinde 1 euroya satılığa çıkaran 'nın hedefi, yazlıkçı sayısını çoğaltarak kentin ekonomisine can vermek. Ev sahiplerini, terk edilmiş eski evlerini 1 euroya satmaya ikna eden Catania, şimdilik 39 evin satıldığını duyurdu.



sitelerinde evlerin fotoğraf ve bilgilerini yayınlayan Catania, "Eskiden bu mahallelerde sabahlara kadar oturulurdu. Şimdi ise terk edilmiş durumda. Mahalleyi eskisi gibi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz" dedi. İlgi çekici evlerin eski olması sebebiyle tadilat yapılması gerektiği öğrenilirken; ortalama noter ödemeleri dahil 20 bin eurodan düşük bir bütçe ile Mussomeli kentinde her isteyenin yenilenmiş güzel bir yazlık alabileceği belirtiliyor.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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