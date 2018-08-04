1 Euro'ya yazlık

İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan yaklaşık 11 bin nüfuslu Mussomeli'nin Belediye Başkanı Giuseppe Catania, şehirde turizmi canlandırmak için bazı evlerin 1 euroya satılmasına karar verdi. Mussomeli şehrinin ekonomisini ve turizmini güçlendirmek adına eski evleri case1euro.it sitesinde 1 euroya satılığa çıkaran Giuseppe Catania'nın hedefi, yazlıkçı sayısını çoğaltarak kentin ekonomisine can vermek. Ev sahiplerini, terk edilmiş eski evlerini 1 euroya satmaya ikna eden Catania, şimdilik 39 evin satıldığını duyurdu.
İnternet sitelerinde evlerin fotoğraf ve bilgilerini yayınlayan Catania, "Eskiden bu mahallelerde sabahlara kadar oturulurdu. Şimdi ise terk edilmiş durumda. Mahalleyi eskisi gibi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz" dedi. İlgi çekici evlerin eski olması sebebiyle tadilat yapılması gerektiği öğrenilirken; ortalama noter ödemeleri dahil 20 bin eurodan düşük bir bütçe ile Mussomeli kentinde her isteyenin yenilenmiş güzel bir yazlık alabileceği belirtiliyor.
İnternet sitelerinde evlerin fotoğraf ve bilgilerini yayınlayan Catania, "Eskiden bu mahallelerde sabahlara kadar oturulurdu. Şimdi ise terk edilmiş durumda. Mahalleyi eskisi gibi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz" dedi. İlgi çekici evlerin eski olması sebebiyle tadilat yapılması gerektiği öğrenilirken; ortalama noter ödemeleri dahil 20 bin eurodan düşük bir bütçe ile Mussomeli kentinde her isteyenin yenilenmiş güzel bir yazlık alabileceği belirtiliyor.
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