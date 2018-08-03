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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan lere bayram ve maaş si

Başkan Erdoğan, " çerçevesinde, lerimize ikinci lerini inşallah öncesi takdim ediyoruz" dedi.

Erdoğandan emeklilere bayram müjdesi

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını açıkladı.

"İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ YATACAK"

lere bayram öncesi güzel haber veren Başkan Erdoğan, "Dünyanın en gelişmiş sistemine sahibiz. Sosyal güvenlik şemsiyesi duşında vatandaşımız yok. çerçevesinde, emeklilerimize ikinci lerini inşallah öncesi takdim ediyoruz.

"1000 LİRANIN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI OLMAYACAK"

Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz." dedi.

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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 16:58
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