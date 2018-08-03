TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların bedelli askerlik için verecekleri kredide faiz oranını düşük tutmaları gerektiğini belirtti. Palandöken, şöyle konuştu: "Bankalar bedelli askerlik için kredi çekmek isteyenlere düşük faizli kredi vermeli. Çünkü 15 bin lira; 12 ay vadede 18 bin liraya, 24 ay vadede 21 bin liraya, 36 ay vadede 24 bin liraya, 48 ay vadede ise 27 bin liraya yükseliyor. Yani 4 yılda ödemek isteyen, kredinin 2 katını ödüyor."
Bedelli için faiz insin
Etiketler: bendevi palandöken , faiz , TESK , Bedelli askerlik , banka
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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