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Bedelli için insin

Bedelli için faiz insin
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ların bedelli askerlik için verecekleri kredide oranını düşük tutmaları gerektiğini belirtti. Palandöken, şöyle konuştu: "Bankalar bedelli askerlik için kredi çekmek isteyenlere düşük faizli kredi vermeli. Çünkü 15 bin lira; 12 ay vadede 18 bin liraya, 24 ay vadede 21 bin liraya, 36 ay vadede 24 bin liraya, 48 ay vadede ise 27 bin liraya yükseliyor. Yani 4 yılda ödemek isteyen, kredinin 2 katını ödüyor."
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