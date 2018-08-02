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Son dakika: 'dan tüketici kredilerine ve kredi kartına düzenleme

bankaların kredi işlemlerine ilişkin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağını yayımladı. Yayımlanan taslakta tüketici kredisi ve kredi kartı ile yapılan işlemlere bazı üst limitler getirildi.

BDDK "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırladı.

Buna göre, Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamayacak. Bu oran, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz yirmi bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz yirmi bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanacak. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 10:01
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