Emekliye yeni zam

Temmuz'da maaşları artan, bu ay da bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi alacak olan emeklilerin, Ocak zammının da ipuçları geldi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun yıl sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere yüzde 12.5-14.3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi