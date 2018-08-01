Temmuz'da maaşları artan, bu ay da bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi alacak olan emeklilerin, Ocak zammının da ipuçları geldi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun yıl sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere yüzde 12.5-14.3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi
Emekliye yeni zam
Zamlı paraları hesaplarına yatan, bu ay da bin lira ikramiye alacak olan emeklilerin Ocak artışının ipucu geldi. Enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur’luların zammı yüzde 3.87 olacak
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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