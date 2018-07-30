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Sayaçlarda yeni dönem

Sayaçlarda yeni dönem
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (), ön ödemeli ile faturalı sayaç kullanan tüketiciler arasındaki eşitsizlik ve farklı uygulamaları ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenleme yapıldı. Açıklamada, "Adil faturalandırmanın sağlanabilmesi ve tüketiciler arasında eşiiğin sağlanabilmesi adına alternatif bir düzenleme yapılması öngörülmüştür. Bu amaçla ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler için TL satış/TL düzeltme/TL yükleme gibi parasal değer üzerinden doğalgaz tedariki yapılmasına imkan tanınmıştır" denildi.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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