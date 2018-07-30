Yol Durumu
  1. Altın güne nasıl başladı?

ve ne kadar? (30 Temmuz 2018 serbest piyasa fiyatları)

ve bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? Euro kaç para? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 30 Temmuz Dolar kuru ne kadar? 30 Temmuz Euro kuru ne kadar? Dolar bugün kaç TL? Euro bugün kaç TL? İşte 30 Temmuz 2018 Dolar ve Euro kurları... İşte 30 Temmuz 2018 kurları... Güncel dolar fiyatları... Güncel euro fiyatları... 30 Temmuz 2018 güncel döviz fiyatları...

Dolar ve euroda son durum ne?

serbest piyasada 4,8640 liradan, 5,6770 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 4,8620 liradan alınan dolar, 4,8640 liradan satılıyor. 5,6720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6770 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8590 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6650 lira olmuştu.

30 TEMMUZ 2018 DOLAR NE KADAR?

Saat 09.45 itibariyle serbest piyasada dolar alış fiyatı 4,87 satış fiyatı ise 4,88'den işlem görüyor.

30 TEMMUZ 2018 EURO NE KADAR?

​​​Saat 09.45 itibariyle serbest piyasada alış fiyatı 5,68 satış fiyatı ise 5,69'dan işlem görüyor.

Etiketler: , , , ,
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 09:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar