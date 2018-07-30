İstanbul serbest piyasada dolar 4,8640 liradan, avro 5,6770 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8620 liradan alınan dolar, 4,8640 liradan satılıyor. 5,6720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6770 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8590 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6650 lira olmuştu.
30 TEMMUZ 2018 DOLAR NE KADAR?
Saat 09.45 itibariyle serbest piyasada dolar alış fiyatı 4,87 satış fiyatı ise 4,88'den işlem görüyor.
30 TEMMUZ 2018 EURO NE KADAR?
Saat 09.45 itibariyle serbest piyasada euro alış fiyatı 5,68 satış fiyatı ise 5,69'dan işlem görüyor.
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