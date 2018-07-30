Denizden 3 milyar dolar esecek

Türkiye'nin denizde kuracağı ilk rüzgar santrali projesi için pek çok ülkeden teklif yağacak. Bin 200 megavatlık offshore projesi ile Türkiye'nin 3 milyar dolarlık bir yatırımı çekeceğini söyleyen Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, türbin ekipmanının yüzde 60'ının, mühendislerinin ise yüzde 80'inin yerli olma şartı bulunduğunu kaydetti.
Dünyanın birçok ülkesinden offshore'a ilgi olduğunu belirten Ataseven, bu ülkelerin Almanya, Danimarka, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya olduğunu söyledi. Ataseven, "23 Ekim itibariyle teklifler sona erecek. 3 milyar dolardan fazla yatırım olacağını öngörüyoruz. Saros, GeliboluŞarköy ve Kıyıköy aday bölgeler olarak tespit edildi. Bin 200 megavat kapasite belirlendi" diye konuştu.
BARIŞ ŞİMŞEK
Dünyanın birçok ülkesinden offshore'a ilgi olduğunu belirten Ataseven, bu ülkelerin Almanya, Danimarka, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya olduğunu söyledi. Ataseven, "23 Ekim itibariyle teklifler sona erecek. 3 milyar dolardan fazla yatırım olacağını öngörüyoruz. Saros, GeliboluŞarköy ve Kıyıköy aday bölgeler olarak tespit edildi. Bin 200 megavat kapasite belirlendi" diye konuştu.
BARIŞ ŞİMŞEK
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