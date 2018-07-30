Ağustos kazandıracak

Ağustos, emekliler için ikramiye sayesinde kazanç ayı olacak. Bu ay tüm emeklilere biner lira ikramiye yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram nedeniyle erken maaş ödenmesi de gündemde. Memur emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu hafta, memur emeklilerine maaşları ödenecek. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye tarihinin de bu hafta açıklanması bekleniyor. İkramiye tarihi açıklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş müjdesi verilmesi beklentisi de var. Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşları her ayın 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Bazı emeklilerin maaş ödeme tarihleri Kurban Bayramı'na denk geliyor.
GÖZLER SGK'DA
Yasaya göre; ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi gerekiyor. Biner liranın yatırılacağı tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklıyor. Ödemelerin büyük bir ihtimalle 6-10 Ağustos arasında yapılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de erken ödeme kararı çıkarsa maaşlarının 13-17 Ağustos arasında yatırılacağı belirtiliyor. Bu durumda Temmuz'da zam alan emekliler, bayrama da aylıkları ve bin lira ikramiyeleri cebinde girecek.
GÖZLER SGK'DA
Yasaya göre; ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi gerekiyor. Biner liranın yatırılacağı tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklıyor. Ödemelerin büyük bir ihtimalle 6-10 Ağustos arasında yapılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de erken ödeme kararı çıkarsa maaşlarının 13-17 Ağustos arasında yatırılacağı belirtiliyor. Bu durumda Temmuz'da zam alan emekliler, bayrama da aylıkları ve bin lira ikramiyeleri cebinde girecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.