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nızı geri alın

Tapu harcınızı geri alın
Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yapılarda, müteahhitlerin, yaptıkları satışlarda yatırılan tapu devir harçlarını ve müteahhitlerden daire satın alanların daha önce ödedikleri bütün tapu harçlarını geri alabilecekleri bildirildi. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş yıllardır harçlar konusunda verilen mücadelede bir iyileşme ve düzeltme yapıldığını belirterek, "Yargı da bu durumu destekleyerek olumlu bir sonuç ortaya koydu" dedi.
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