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ler 24 saat çalışacak

Kütüphaneler 24 saat çalışacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, il halk lerinin 24 saat boyunca açık kalması için harekete geçti. Buna göre; 'de 30 büyükşehirde bulunan kütüphaneler öğrencilerin 24 saat hizmetinde olacak. Çay ve kahve ikramlarının da ücretsiz olarak öğrencilere sunulacağı kütüphanelerde aynı zamanda geniş çaplı sağlık eğitimleri de verilecek. Proje kapsamında son yıllarda gençler arasında hızla artan obezite ve sıfır beden çılgınlığına karşı alınacak önlemler ve kanserde farkındalıkla ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.


Burak ERDEM ÇELİK
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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