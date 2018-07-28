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larda yeni dönem! İki zorunluluğu 7 tan 10 kata çıktı

nca hazırlanan "Planlı Alanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 'de yayımlandı. Buna göre, daha önce 7 ve üzerindeki lar için geçerli olan "iki " yapma zorunluluğu 10 kat ve üzeri binalar için düzenlendi.

Binalarda yeni dönem! Artık zorunlu olacak

nca yapılan düzenlemeyle, daha önce 7 ve üzerindeki lar için geçerli olan "iki " yapma zorunluluğu artık 10 kat ve üzeri binaları kapsayacak.

Bakanlıkça hazırlanan "Planlı Alanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı uygulamalara alternatif ve kolaylaştırıcı yeni düzenlemelerin getirildiği yönetmelik değişikliklerine göre, kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisini zorunlu tutan düzenlemeden "tek bağımsız bölümlü konutlar" hariç tutuldu.

Bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak ya da uygun görülecek ifraz, tevhit ile parsel sınırı düzeltme işlemleri, yönetmelikte yer alan ifraz ve tevhit şartlarına tabi olmayacak.

10 KAT VE ÜZERİ BİNALARI KAPSAYACAK

Yönetmeliğin asansörlerle ilgili 34'üncü maddesindeki değişikliğe göre, 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 20'den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunlu tutuldu.

Bu kapsamda, asansörlerden en az biri herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilecek.

DAHA ÖNCE 7 KAT VE ÜZERİ BİNALARI KAPSIYORDU

Öte yandan 1 Ekim 2017 tarihinden önce ruhsat alan yapılarda tadilat istenmesi durumunda ilk ruhsat eki emsal ve yapılaşma hakkı dahilinde yeni yönetmeliğin yüzde 30 emsal sınırlamasına ve kademe zorunluluğuna takılmadan tadilat yapılabilmesi de sağlandı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 16:35
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