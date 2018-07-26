Hedge fonu ProMeritum Investment Management'in kurucusu Pavel Mamai Türkiye, Ukrayna ve Güney Afrika'da fırsatlar gördüğünü söyledi. Yönettiği 267 milyon dolarlık gelişen ülkeler fonunda Ukrayna ağırlığını artıran Mamai, Türkiye'yi de gözlüyor.
Bloomberg'de yer alan habere göre Mamai, Türkiye için "Bir kere iktidar dinamikleri ve ekonomi istikara kavuştuğunda yatırımcılar Türkiye'ye geri dönebilir" diye konuştu.
Fırsatları gözlemek için Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Mamai, "Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı konsolide etmesi Türkiye'yi çekici hale getiriyor" dedi.
Öte yandan Mamai, Ukrayna'ya IMF yardımının devam etmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Fon, Mart ayında Ukrayna ağırlığını IMF beklentileriyle artırmıştı.
Bloomberg'de yer alan habere göre Mamai, Türkiye için "Bir kere iktidar dinamikleri ve ekonomi istikara kavuştuğunda yatırımcılar Türkiye'ye geri dönebilir" diye konuştu.
Fırsatları gözlemek için Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Mamai, "Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı konsolide etmesi Türkiye'yi çekici hale getiriyor" dedi.
Öte yandan Mamai, Ukrayna'ya IMF yardımının devam etmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Fon, Mart ayında Ukrayna ağırlığını IMF beklentileriyle artırmıştı.
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