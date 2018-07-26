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ProMeritum Investment Management'in kurucusu Pavel Mamai gözünü 'ye dikti

Yöneticisi Pavel Mamai, yatırımcıların `ye dönebileceğini söyledi. Fırsatları gözlemek için Türkiye’yi ziyaret edeceğini de söyleyen Mamai, "’ın iktidarı konsolide etmesi Türkiye’yi çekici hale getiriyor" dedi.

267 milyon dolarlık adam gözünü Türkiye`ye çevirdi
ProMeritum Investment Management'in kurucusu Pavel Mamai , Ukrayna ve 'da fırsatlar gördüğünü söyledi. Yönettiği 267 milyon dolarlık gelişen ülkeler fonunda Ukrayna ağırlığını artıran Mamai, Türkiye'yi de gözlüyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre Mamai, Türkiye için "Bir kere iktidar dinamikleri ve ekonomi istikara kavuştuğunda yatırımcılar Türkiye'ye geri dönebilir" diye konuştu.

Fırsatları gözlemek için Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Mamai, "'ın iktidarı konsolide etmesi Türkiye'yi çekici hale getiriyor" dedi.

Öte yandan Mamai, Ukrayna'ya IMF yardımının devam etmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Fon, Mart ayında Ukrayna ağırlığını IMF beklentileriyle artırmıştı.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 14:27
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