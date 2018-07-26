Bedelli askerlik yasası, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Temel eğitim süresinin 28 günden 21'e indirilmesinin ardından, yeni sürpriz geldi. 31 Aralık 1993'te ve öncesinde doğanları kapsayan düzenlemenin 1 Ocak 1994 doğumluları da kapsaması için AK Parti Meclis'te önerge verdi. Düzenleme ile fiili askerlik hizmetine başlamayıp, 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek. Hem kamu hem de özel sektör çalışanları 21 günlük temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılacak. İş akitleri feshedilmeyecek. Bu sürenin sigortası yatırılmayacak. İleride isteyenler borçlanma yaparak bu süreyi sigorta süresine ekletebilecek. 21 gün, yıllık izin süresinden düşmeyecek. Bedelli askerlik yapacak gençler 21 günlük eğitimde izinli olursa kıdem tazminatı alamayacak. Çünkü işten ayrılma söz konusu olmayacak. Ancak çalışan eğitim için işten ayrılırsa ve en az 1 yıllık çalışması varsa tazminatını alacak. Ayrıca eğitim bittikten sonra 2 ay içinde eski işine dönmek için başvurabilecek. İşveren alabilecek durumda olmasına karşın almıyorsa 3 maaş tazminat ödeyecek.
Bedellide gün sürprizi
Heyecanla beklenen bedelli düzenlemesi 1 Ocak 1994 doğumlu olanları da kapsayacak. Bedelliden yararlanacak gençlere tazminat fırsatı da var
Etiketler: Bedelli askerlik , meclis genel kurulu
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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