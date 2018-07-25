İstanbul serbest piyasada dolar 4,8590 liradan, avro 5,6800 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8570 liradan alınan dolar, 4,8590 liradan satılıyor. 5,6780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 5,7090 lira olmuştu.
DOLAR NE KADAR?
Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada dolar alış fiyatı 4,86 satış fiyatı ise 4,86'dan işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada euro alış fiyatı 5,68 satış fiyatı ise 5,69'dan işlem görüyor.
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