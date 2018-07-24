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: Kiradan stopaj kaldırılsın

TESK: Kiradan stopaj kaldırılsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Başkanı Bendevi Palandöken, işyeri kiralarında stopaj uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirterek, "Böylece vergi yükünün gerçekten geliri elde edenlerin üzerinde kalması sağlanacak" dedi. İşyeri sahiplerinin beyanname vererek vergi iadesi aldıklarını anımsatan Palandöken, şunları kaydetti: "Vergiyi esnaf ve sanatkarlar ödüyor, verginin iadesini mal sahipleri alıyor."
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