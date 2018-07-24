Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, istihdamda 28,5 milyon kişiyle tarihi bir zirvede bulunulduğunu, iş gücüne katılım oranının hızla arttığını, bu büyük istihdam rakamına rağmen işsizliğin yüzde 10'lar seviyesinde olduğunu ve yakında bunu da tek haneli rakama indireceklerini söyledi.

"TURİZM GELİRLERİNDE REKOR KIRACAKLAR"

Turizmde çok hareketli ve bereketli bir sezon yaşandığını belirten Erdoğan, turizm gelirlerinde rekor kıracaklarını vurguladı. Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz bayağı düşmüştü. Şu an itibarıyla 102 milyar dolara çıkarak yeniden bir toparlanma başlamış vaziyettedir." ifadesini kullandı.

IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borucu 2013 yılı itibarıyla sıfırladıklarını ve 2013'te ödenen son taksit ile bir karanlık dönemi sona erdirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bunları biz yaptık. Bizden önceki iktidarların hepsi borçlandı. IMF'nin kapısında delikli kuruş için para istediler ama biz bunların hepsini sildik süpürdük. İç borçlanma vademizin halen yüzde 70 civarında olması, piyasaların hazinemize olan güveninin işaretidir." diye konuştu.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Yemin töreninin ardından resmen yürürlüğe giren yeni yönetim sistemiyle, her alanda olduğu gibi ekonomide de hedeflerine kararlılıkla yürüyebilecekleri bir zemine kavuştuklarının altını çizen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, potansiyeline ve hedeflerine yakışmayan bu finans fotoğrafından inşallah en kısa sürede çıkacaktır. Nice sıkıntıların üstesinden gelen, nice zaferlere imza atan Türkiye bunu da başaracaktır. Buradan uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Bu ülke, kendisine itimat edip yatırım yapan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmamıştır. Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Devlet olarak tüm yatırımcılara, tüm finans çevrelerine her türlü kolaylığı göstermeye, her türlü desteği vermeye hazırız.

"ARTIL TEK MUHATABINIZ CUMHURBAŞKANLIĞI"

Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde sırf bu amaçla özel ofisler kuruyoruz. Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır. Bu yıldan başlayarak ekonomideki hedeflerimize doğru adeta koşar adımlarla yürüyeceğimize yürekten inanıyorum."

Türkiye'nin yönetim sistemi değişikliğini, 16 Nisan 2017 halk oylaması ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle tamamladığını hatırlatan Erdoğan, bundan sonra önlerindeki kısa vadeli tek seçimin 2019 Mart'ında yapılacak olan yerel seçimler olduğunu aktardı. AK Parti'nin 18 Ağustos'ta Olağan Büyük Kongresini yapacağını ve kongrenin ardından yerel seçimlere yönelik çalışmaları hemen başlatacaklarını anlatan Erdoğan, "Atalarımızın dediği gibi, her alanda olduğu gibi siyasette de 'erken kalkan yol alır.' Bunu unutmayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti'yi kurduklarından beri her seçime ilk günkü heyecanla, azimle, kararlılıkla hazırlandıkları için bu başarıları elde ettiklerini belirterek, 24 Haziran seçimlerinde, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğinde aldıkları oyları, il il, ilçe ilçe, belde belde hatta sandık bazına kadar inerek analiz ettiklerini söyledi.

"HİÇBİRİMİZ LAYÜSEL DEĞİLİZ"

Özellikle, 1 Kasım seçimlerine göre oy kaybettikleri yerleri ve bunların sebeplerini tüm detaylarıyla anlamaya çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Adaylardan teşkilatlara, seçim kampanyasından söyleme kadar bütün unsurları göz önüne alarak çıkardığımız sonuçları bir sonraki seçim için ders haline dönüştürüyoruz. Başka partiler kendi iç kavgalarıyla, çekişmeleriyle, olağanüstü kongreleriyle uğraşabilirler. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Milletimiz bizden hizmet, eser, dertlerine derman olmayı bekliyor. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza teveccüh gösteren 26 milyon 330 bin, Mecliste partimizi tercih eden 21 milyon 338 bin vatandaşımıza borucumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Ben buradan milletimize, partimizin tüm teşkilat mensuplarına sesleniyorum; eğer milletimizin verdiği mesajları, doğru şekilde almaz, eksiklerimizi ve hatalarımızı düzeltmeden sandığa gidersek bu bize yakışmaz. Biz, bugüne kadar milletimizle birlikte yol yürüdüğümüz, hep onunla beraber hareket ettiğimiz için daima zirvede kaldık.

Şunu unutmayın, şahsım başta olmak üzere hiçbirimiz layüsel değiliz. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmeyi bilmeliyiz. Milletimize hesap vereceğimizin bilinci ile geçirdiğimiz her an kendimizin de ülkemizin de faydasınadır. Mahalli seçimlere işte bu anlayışla hazırlanmak zorundayız. Kimsenin bulunduğu makamları, kendileri için ilanihaye kalacakları bir makam olarak kabul etmemesi gerekir. Bunun için de yerel yönetim seçimlerinde bu hassasiyeti kimse gözünden kaçırmasın. Bilmelidir ki bu partinin yetkili kurulları bu konuda bir karar veriyorsa ve o da bir dava adamıysa o da arazide çalışmaya başlar."

Erdoğan, diğer siyasi partilerin durumunun ortada olduğunu, AK Parti'nin asla onların durumuna düşemeyeceğini söyledi. Partideki toplantıda "Bize kibir asla yakışmaz." dediğini hatırlatan Erdoğan, tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmayacaklarını, mütevazi olacaklarını ve Mevlana'nın "Toprak gibi olacağız." sözlerini hatırlattı.

"TÜRKİYE''Yİ BÜYÜTMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Bunun başarılması halinde neticeye ulaşılabileceğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gururların gerçek sahibi olan Allah'tır. Bunu başaramazsak o zaman da tokadı ilahi gelir ve verilen makamlar tek tek geri alınır. Bu bakımdan geçtiğimiz yıl milletimizin sesine kulak vererek ilk adımları atmıştık. 2019 Mart'ı için de yine milletimizin sesine kulak verecek, kimlerin devam edeceğini, kimlerin değişeceğini buna göre belirleyeceğiz. Elbette ki ehliyet, liyakat... Bunlar bizim için bu tür görevleri belirlemede öncelikli aradığımız niteliklerdir. Sizlerden partimizin mahalli seçimlerde en doğru kararı verebilmesi için katkı istiyorum. Önümüzde 7 aylık bir süreç var. Meclisin tatile girmesiyle bütün arkadaşlarım seçim bölgelerine dönüyorlar. Dolayısıyla seçim bölgelerinde martın hazırlıklarına başlamış olacağız. Bizim için durmak yok."

Gençlerin şimdiden 26 Ağustos Malazgirt anma törenlerine hazırlanmasını isteyen Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt'te olacaklarını kaydetti. Başkan Erdoğan, "Malazgirt'te inşallah yeniden Alparslan'ın o maneviyatıyla buluşacağız. Teşkilatımız bu konuda her türlü hazırlığı yapıyor. Elbirliği içerisinde Türkiye'yi büyütmek için çalışacağız. Rabbimizin inayeti, milletimizin desteğiyle inşallah bunu da başaracağız." diye konuştu.