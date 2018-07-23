Sağlıkçıya müjde

Devlet, süper doktorlara süper maaş bağlayacak. Devlette çalışan bir doktor da artık özelde olduğu gibi 200 bin liraya kadar maaş alabilecek. TBMM'ye gelen torba tasarıda yapılan düzenlemeyle; özellikli tıbbi hizmetler olarak tanımlanan kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi tedavileri veren başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının döner sermaye katkı paylarının tavanları kaldırılacak ya da yükseltmeye gidilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından, hekimlerin, yaptıkları ameliyatlara ve ameliyat başarılarına göre ücretleri artacak. Devlette çalışan doktor, özeldeki gibi 200 bin liraya kadar maaş alabilecek. Nitelikli doktorların özel hastanelere transferinin önüne geçilmiş olacak. Üniversite hastanelerinde öğrenciler, nitelikli hocalardan ders almış olacak.
SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK
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