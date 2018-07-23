Dar gelirli vatandaşa 25 milyar lira destek

Hükümet, gıda, şartlı nakit ve sağlık yardımlarıyla 25 milyarlık kaynağı dar gelirli vatandaşlara aktardı. Geçtiğimiz yıl 3.2 milyon aile gıda, şartlı nakit ve sağlık yardımlarından faydalandı. Sosyal yardımlara 2002 yılında 1.3 milyar liralık kaynak ayrılırken, 2017 yılında 36 milyar, son 16 yılda ise toplamda 240 milyar liralık sosyal yardım yapıldı. 16 yılda yardımlarla kişi başı harcaması günlük 4.3 doların altındaki nüfus sayısı yüzde 30.3'ten yüzde 1.58'e geriledi.
BETİL BAŞ
BETİL BAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.