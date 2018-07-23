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Dar gelirli vatandaşa 25 milyar lira destek

, Dünya Bankası’nın araştırmasına göre son 15 yılda yoksullluk oranını en fazla azaltan ülke oldu.

Dar gelirli vatandaşa 25 milyar lira destek
Hükümet, gıda, şartlı nakit ve sağlık yardımlarıyla 25 milyarlık kaynağı dar gelirli vatandaşlara aktardı. Geçtiğimiz yıl 3.2 milyon aile gıda, şartlı nakit ve sağlık yardımlarından faydalandı. lara 2002 yılında 1.3 milyar liralık kaynak ayrılırken, 2017 yılında 36 milyar, son 16 yılda ise toplamda 240 milyar liralık sosyal yardım yapıldı. 16 yılda yardımlarla kişi başı harcaması günlük 4.3 doların altındaki nüfus sayısı yüzde 30.3'ten yüzde 1.58'e geriledi.


BETİL BAŞ
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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