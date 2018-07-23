4 ayda 800 bin İranlı turist geldi

İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Seyyid Celal İbrahimi, ABD'nin yaptırımlarının iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemeyeceğini söyledi. 4 ayda 800 binden fazla İranlı'nın Türkiye'ye gittiğini vurgulayan İbrahimi, Ülkesine yönelik yaptırımları görüşmek üzere ABD'den bir heyetin Türkiye'ye gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İbrahimi, "Türkiye İran ilişkilerinin ABD'nin yaptırımlarından olumsuz yönde etkilenmesini beklemiyoruz. Şu ana kadar iki ülke arasında ihracat ve ithalat alanlarında bir düşüş yaşanmadı" diye konuştu.
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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