THY bin hostes alacak

Türk Hava Yolları (THY), her yıl milyonlarca yolcuya hizmet veren kabin memurlarını kendi bünyesinde yetiştiriyor. Kabin memuru adayları, yaşanabilecek her türlü olumsuz koşula karşı kapsamlı bir eğitime tabi tutuluyor. 2 aylık zorlu eğitimlerin ardından süreci başarıyla tamamlayanlar, THY'de çalışmaya başlıyor. Alım için yaptıkları son ilana 30 bin kişinin başvurduğunu söyleyen THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, "Ancak standartlarımıza uygun başvuru çok yok" dedi. THY'de 10 bin 500 kabin memuru olduğunu belirten Çolak, "Yıl sonuna kadar bu sayı 11 bin 500 olacak. Bin kişi alacağız" diye konuştu.
YABANCILARI DA YETİŞTİRİYOR
THY'nin İstanbul Florya'daki Uçuş Eğitim Merkezi, bölgenin en önemli pilot ve kabin personeline eğitim verilen yeri haline geldi. Birçok ülkeden kabin memurunu da yetiştiren THY; en fazla Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Lübnanlı kabin memurlarını eğitiyor.
YABANCILARI DA YETİŞTİRİYOR
THY'nin İstanbul Florya'daki Uçuş Eğitim Merkezi, bölgenin en önemli pilot ve kabin personeline eğitim verilen yeri haline geldi. Birçok ülkeden kabin memurunu da yetiştiren THY; en fazla Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Lübnanlı kabin memurlarını eğitiyor.
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