Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki farklı KDV uygulamalarının son bulmasını beklediklerini söyledi. Palandöken, şöyle konuştu: "Ürünlerin toptan ve perakende satışındaki farklı KDV oranı uygulaması çok sayıda soruna neden oluyor. Kuruyemişi toptan satınca yüzde 1, perakende satınca yüzde 8, kuruyemiş ürünlerinin üzerini soya veya şekerle kaplayınca yüzde 18 KDV oranı var. Unu yüzde 1 KDV ile alıp ekmek yaparak satarsanız yine yüzde 1 ancak simit yaparak satarsanız yüzde 8 KDV uygulanıyor. Oranları eşitlenirse KDV iadesi ile ilgili sorunlar da kendiliğinden çözülmüş olacak."
"KDV’de farklılık bitsin"
Etiketler: bendevi palandöken , TESK , kdv
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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