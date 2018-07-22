Yol Durumu
  1. 350 bin sağlık çalışanına erken emeklilik
  2. Gençlere ayda bin 950 TL harçlık

"’de farklılık bitsin"

KDV’de farklılık bitsin
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki farklı uygulamalarının son bulmasını beklediklerini söyledi. Palandöken, şöyle konuştu: "Ürünlerin toptan ve perakende satışındaki farklı KDV oranı uygulaması çok sayıda soruna neden oluyor. Kuruyemişi toptan satınca yüzde 1, perakende satınca yüzde 8, kuruyemiş ürünlerinin üzerini soya veya şekerle kaplayınca yüzde 18 KDV oranı var. Unu yüzde 1 KDV ile alıp ekmek yaparak satarsanız yine yüzde 1 ancak simit yaparak satarsanız yüzde 8 KDV uygulanıyor. Oranları eşitlenirse KDV iadesi ile ilgili sorunlar da kendiliğinden çözülmüş olacak."
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR