G20 Buluşması

G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı mevkidaşları ile yoğun temaslarda bulundu. Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia, Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Dong Yeon Kim, AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin ile baş başa görüşmeler gerçekleştiren Albayrak, "Küresel Ekonomik Riskler" başlıklı toplantıda konuştu. Albayrak konuşmasında "Gerekli önlemleri almadığımız sürece, korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır" dedi.
ORTA VADELİ PROGRAM
Albayrak şu mesajları verdi: Açık pazar ve serbest ticaretin politika çabalarımızın merkezinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir. Yeni Cumhurbaşkanlığı yapısı Türkiye'nin yönetiminde yapısal değişiklikler getirmiştir. Ekonominin gelecek dönem için önceliklendirildiğinin altını çizmek istiyorum. Orta Vadeli Ekonomik Programımızı kamuya açık ve denetlenebilir şekilde, tüm paydaşlarla birlikte hazırlayacağız.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires'te Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile görüştü.
ORTA VADELİ PROGRAM
Albayrak şu mesajları verdi: Açık pazar ve serbest ticaretin politika çabalarımızın merkezinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir. Yeni Cumhurbaşkanlığı yapısı Türkiye'nin yönetiminde yapısal değişiklikler getirmiştir. Ekonominin gelecek dönem için önceliklendirildiğinin altını çizmek istiyorum. Orta Vadeli Ekonomik Programımızı kamuya açık ve denetlenebilir şekilde, tüm paydaşlarla birlikte hazırlayacağız.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires'te Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile görüştü.
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