Fiyat oyununa dikkat edin

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, birçok işyerinin kanunlara aykırı hareket ederek, nakit ve kartlı alışverişlerde fiyat farkı koyduklarını söyledi. Kartla yapılan alışverişlerde tek çekimde farklı, taksitli satışlarda farklı fiyatların belirlendiğini aktaran Koçal, şöyle konuştu:



HAKEME BAŞVURUN

"Yasaya göre kredi kartıyla tek çekim alışverişlerde tüketiciye komisyon yüklenemez. Bazı firmaların taksitli satışlarda da tüketiciye komisyon farkı yüklediği görülmekte olup bunun da yasal bir dayanağı yoktur. Bu tür tüketiciyi istismar eden firmalara karşı tüketici tüketimden gelen gücünü kullanarak alışveriş yapmamalı. Yapmak zorunda kalındı ve komisyon ödendi ise tüketici hakem heyetlerine başvurularak bu fark talep edilebilir. Ayrıca üye işyerini gerekli işlemlerin yapılması için şikayet edebilirler. Bu tür uygulamalara maruz kalan tüketiciler detaylı bilgiyi tüketici derneklerimizden de alabilirler."