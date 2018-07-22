Bedelliye yeni ayar

Kamuoyunun yakından takip ettiği bedelli askerlik düzenlemesinde 28 günlük temel askerlik süresinin kaldırılmasına Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sıcak baktığı bildirildi. AK Parti kurmayları ve MSB temsilcilerinin bulunduğu bir toplantı yapıldı. MSB yetkilileri, 28 günün kaldırılmasına sıcak baktıkları mesajı verdi. Gerekçesini ise "400 bin başvuru olsa bunları en az 7-8 gruba ayırıp planlamalarını yapmak büyük külfet" şeklinde anlattı. 400 bin kişinin bedelliden yararlanacağı hesaplanıyor. Bu, 800 milyon liralık maliyet anlamına geliyor. Bunun da 28 günün kaldırılması düşüncesinde etkili olduğu belirtiliyor.
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Uzun ve kısa dönem askerlik nedeniyle deneyimli eleman kayıpları yaşayan özel sektör temsilcileri, bedelli askerliği olumlu karşıladı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, söz konusu uygulamanın özellikle deneyimli personele ihtiyaç duyan sektörlerce olumlu karşılandığını aktardı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de imalat sanayiinde eleman bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Bedelli askerlikte çalışan 28 gün izin alacak, gidip askerliğini bitirip gelecek ve işine devam edecek" diye konuştu.
'İŞ'TE SEVİNÇ
Uzun ve kısa dönem askerlik nedeniyle deneyimli eleman kayıpları yaşayan özel sektör temsilcileri, bedelli askerliği olumlu karşıladı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, söz konusu uygulamanın özellikle deneyimli personele ihtiyaç duyan sektörlerce olumlu karşılandığını aktardı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de imalat sanayiinde eleman bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Bedelli askerlikte çalışan 28 gün izin alacak, gidip askerliğini bitirip gelecek ve işine devam edecek" diye konuştu.
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