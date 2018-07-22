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Bedelliye yeni ayar

Bedellide 28 günlük temel askerlik süresinin kaldırılmasına, ’nın da sıcak baktığı öğrenildi...

Bedelliye yeni ayar
Kamuoyunun yakından takip ettiği düzenlemesinde 28 günlük temel askerlik süresinin kaldırılmasına Milli Savunma Bakanlığı'nın () sıcak baktığı bildirildi. kurmayları ve MSB temsilcilerinin bulunduğu bir toplantı yapıldı. MSB yetkilileri, 28 günün kaldırılmasına sıcak baktıkları mesajı verdi. Gerekçesini ise "400 bin başvuru olsa bunları en az 7-8 gruba ayırıp planlamalarını yapmak büyük külfet" şeklinde anlattı. 400 bin kişinin bedelliden yararlanacağı hesaplanıyor. Bu, 800 milyon liralık maliyet anlamına geliyor. Bunun da 28 günün kaldırılması düşüncesinde etkili olduğu belirtiliyor.

'İŞ'TE SEVİNÇ
Uzun ve kısa dönem askerlik nedeniyle deneyimli eleman kayıpları yaşayan özel sektör temsilcileri, bedelli askerliği olumlu karşıladı. Başkanı Bendevi Palandöken, söz konusu uygulamanın özellikle deneyimli personele ihtiyaç duyan sektörlerce olumlu karşılandığını aktardı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de imalat sanayiinde eleman bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Bedelli askerlikte çalışan 28 gün izin alacak, gidip askerliğini bitirip gelecek ve işine devam edecek" diye konuştu.
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