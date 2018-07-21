Sahte altına dikkat edin

Başkanıdüğün sezonunun açılmasıylaözellikle gram ve çeyrekaltına talebin arttığını, altınfiyatlarının artmasını fırsat bilensahtekarların da yine iş başındaolduğunu belirtti. Piyasaya çoksayıdasürüldüğünükaydeden Palandöken,"Vatandaşlarımız altın alırkende bozdururken de bildiklerive güvendikleri kuyumcuesnafını tercih etmeli. Altındadolandırıcılık en çok internetüzerinden yapılıyor" dedi.