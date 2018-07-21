Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sezonunun açılmasıyla özellikle gram ve çeyrek altına talebin arttığını, altın fiyatlarının artmasını fırsat bilen sahtekarların da yine iş başında olduğunu belirtti. Piyasaya çok sayıda sahte altın sürüldüğünü kaydeden Palandöken, "Vatandaşlarımız altın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli. Altında dolandırıcılık en çok internet üzerinden yapılıyor" dedi.
Sahte altına dikkat edin
Etiketler: bendevi palandöken , Türkiye , sahte altın
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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