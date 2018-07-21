Kruvaziyerde Türkiye'nin yıldızı yeniden parlıyor. MSC, 2019 sezonundan itibaren İzmir ve Antalya'ya, Norwegian Cruise Line ise 2018 sezonundan itibaren Kuşadası'na uğrayacağını açıkladı. Holland America Line da 2020'den itibaren rotasına yeniden Türkiye'yi ekleme kararı aldı. Royal Carribean'ın Azamara hattı da Kuşadası'na uğrayacak. Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "Kruvaziyerdeki en önemli destinasyonlar Karayipler ve Akdeniz'di. Türkiye parlayan inci gibiydi. Daha sonra gemilerin bir kısmı rotasını Uzakdoğu'ya çekti. Şimdi yeniden Türkiye'ye dönüş var. İstanbul Yenikapı'da kruvaziyer limanı yapılacak. İzmir limanına uzun zamandır kruvaziyerler yanaşmıyordu. Dünya devi firmaları yeniden İzmir'de ağırlamaya başlayacağız" dedi.
Rota Türkiye
Kruvaziyerde Türkiye’nin yıldızı yeniden parlıyor. Önde gelen firmalar rotalarını Türk limanlarına çevirdi
Etiketler: Türkiye , İzmir , İstanbul , Antalya , TURİZM , turizm geliri , Kruvaziyerler
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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