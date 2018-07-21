Öğretmene çifte müjde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemini açıkladı.
Veliler ve öğrencilerin not vermesini içeren öğretmen performans sisteminin uygulanmayacağını belirten Selçuk, sözleşmelilere sağlık özrü ataması yolunun açılacağını da müjdeledi.
İşte Selçuk'un açıklamaları:
ÖĞRETMEN performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız. Ben önce kendi performansımdan başlamayı tercih ederim.
SÖZLEŞMELi öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getireceğiz. Sözleşmeli öğretmenlerimiz 4 yıl süreyle bir atama isteyemiyor. Çünkü başlangıçtaki sözleşme şartları bunu gerektiriyor. Ailesinde çocuğu, kendisi ya da eşi eğer bulunduğu bölgede tedavi imkanına sahip değilse sözleşmeye göre yine de atama imkanı yok. Fakat gerçekten o bölgede bir heyet raporu kanıtıyla öyle bir tedavinin mümkün olmadığı çok net görülüyor. İş olarak bakmıyoruz meseleye.
ATANAMAYAN öğretmen meselesi istatistik meselesi değil, insan meselesi. Sayılar üzerinden bu tür konuları konuşmak çok doğru gelmiyor. Yapabileceğimiz şeylerin sınırları var fakat tam da bu konuda çok net bir raporu ortaya koyacağız ve bunu topluma deklare edeceğiz.
(Yeni öğretmen ataması) Bizim şu anda deklare ettiğimiz rakam neyse odur. Eğer bir imkan doğarsa makul bir seviyede herhangi bir çalışma yapılabilir.
3 YILLIK PROGRAM GELİYOR
Bakan Selçuk, en geç 2 ay içerisinde 3 yıllık bir program açıklayacaklarını belirterek, "Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kurallar değişmeyecek" dedi. Liselere geçiş sistemine ilişkin olarak Ziya Selçuk, "Önümüzdeki yıl sınavın çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili önlem alacağız" ifadesini kullandı.
Zafer ŞAHİN
Veliler ve öğrencilerin not vermesini içeren öğretmen performans sisteminin uygulanmayacağını belirten Selçuk, sözleşmelilere sağlık özrü ataması yolunun açılacağını da müjdeledi.
İşte Selçuk'un açıklamaları:
ÖĞRETMEN performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız. Ben önce kendi performansımdan başlamayı tercih ederim.
SÖZLEŞMELi öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getireceğiz. Sözleşmeli öğretmenlerimiz 4 yıl süreyle bir atama isteyemiyor. Çünkü başlangıçtaki sözleşme şartları bunu gerektiriyor. Ailesinde çocuğu, kendisi ya da eşi eğer bulunduğu bölgede tedavi imkanına sahip değilse sözleşmeye göre yine de atama imkanı yok. Fakat gerçekten o bölgede bir heyet raporu kanıtıyla öyle bir tedavinin mümkün olmadığı çok net görülüyor. İş olarak bakmıyoruz meseleye.
ATANAMAYAN öğretmen meselesi istatistik meselesi değil, insan meselesi. Sayılar üzerinden bu tür konuları konuşmak çok doğru gelmiyor. Yapabileceğimiz şeylerin sınırları var fakat tam da bu konuda çok net bir raporu ortaya koyacağız ve bunu topluma deklare edeceğiz.
(Yeni öğretmen ataması) Bizim şu anda deklare ettiğimiz rakam neyse odur. Eğer bir imkan doğarsa makul bir seviyede herhangi bir çalışma yapılabilir.
3 YILLIK PROGRAM GELİYOR
Bakan Selçuk, en geç 2 ay içerisinde 3 yıllık bir program açıklayacaklarını belirterek, "Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kurallar değişmeyecek" dedi. Liselere geçiş sistemine ilişkin olarak Ziya Selçuk, "Önümüzdeki yıl sınavın çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili önlem alacağız" ifadesini kullandı.
Zafer ŞAHİN
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