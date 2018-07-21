Yol Durumu
  1. 100 günlük eylem planı geliyor
  2. Öğretmene çifte müjde

’na 2.6 milyon başvuru

İmar Barışı’na 2.6 milyon başvuru
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'yla ilgili olarak, "Yapı Kayıt Belgesi'ni almak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi her gün artarak, rekor bir düzeye ulaştı. Başvuru sayısı 1 ay gibi kısa bir sürede 2.5 milyonu aştı. 2 milyon 614 bin 570'e ulaştı" dedi. 'nin başvuru yapılması ve bedelin ödenmesinin ardından e-Devlet üzerinden alınabildiğine işaret eden Kurum, " kapsamında bugüne kadar vatandaşlarımızın 133 bin 64 yapısına Yapı Kayıt Belgesi verildi. Yapı sahiplerince bu yapılar için 659 milyon 506 bin 741 liralık Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplara aktarıldı" diye konuştu. Kurum, en çok başvuru yapılan illerle ilgili de şu bilgileri paylaştı: " 484 bin 875, 242 bin 604, 156 bin 613 başvuru sayısıyla ilk 3 il arasında yer aldı. Başvuruları 31 Ekim'e kadar almaya devam edeceğiz."
Etiketler: , , , , ,
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR