Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'yla ilgili olarak, "Yapı Kayıt Belgesi'ni almak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi her gün artarak, rekor bir düzeye ulaştı. Başvuru sayısı 1 ay gibi kısa bir sürede 2.5 milyonu aştı. 2 milyon 614 bin 570'e ulaştı" dedi. Yapı Kayıt Belgesi'nin başvuru yapılması ve bedelin ödenmesinin ardından e-Devlet üzerinden alınabildiğine işaret eden Kurum, "İmar Barışı kapsamında bugüne kadar vatandaşlarımızın 133 bin 64 yapısına Yapı Kayıt Belgesi verildi. Yapı sahiplerince bu yapılar için 659 milyon 506 bin 741 liralık Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplara aktarıldı" diye konuştu. Kurum, en çok başvuru yapılan illerle ilgili de şu bilgileri paylaştı: "İstanbul 484 bin 875, İzmir 242 bin 604, Konya 156 bin 613 başvuru sayısıyla ilk 3 il arasında yer aldı. Başvuruları 31 Ekim'e kadar almaya devam edeceğiz."
İmar Barışı’na 2.6 milyon başvuru
Etiketler: imar barışı , Yapı Kayıt Belgesi , İzmir , Konya , İstanbul , Murat Kurum
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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