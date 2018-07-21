Esnaf sevinçli

Bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin 28 gün temel askerlik eğitimi alacak olması, esnafta beklenti yarattı. Ankara Maltepe'deki Anadolu Kapalı Çarşısı'nda askeri malzeme satan işyerleri, işlerin daha da hareketlenmesini ümit ediyor.
Esnaf Semra Kınalı, "Dışarıdan iç çamaşırı ve çorap alınıyor. Cüzdan, kilit, ortopedik bot tabanlığı gibi malzemeler de alınabiliyor. Tam takım malzemelerin toplam fiyatı 100-200 lirayı buluyor" dedi. Arzu Bal da "Bizden daha çok kişisel bakım ürünleri, kışlık malzemeler, künye gibi ihtiyaçlar ve ilave temel ürünler alınıyor. Fiyatlar 70 ile 150 lira arasında değişiyor" diye konuştu.
Esnaf Semra Kınalı, "Dışarıdan iç çamaşırı ve çorap alınıyor. Cüzdan, kilit, ortopedik bot tabanlığı gibi malzemeler de alınabiliyor. Tam takım malzemelerin toplam fiyatı 100-200 lirayı buluyor" dedi. Arzu Bal da "Bizden daha çok kişisel bakım ürünleri, kışlık malzemeler, künye gibi ihtiyaçlar ve ilave temel ürünler alınıyor. Fiyatlar 70 ile 150 lira arasında değişiyor" diye konuştu.
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