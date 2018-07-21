Büyük fırsat için son 11 gün

Vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçları olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatından yararlanmak için son 11 güne girildi. Bu süre içerisinde başvuranlar, borçlarını kolayca ödeme imkanına kavuşacak. 31 Mart 2018 ve öncesi döneme ait borçlar yapılandırılacak. Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.
PEŞİNE YÜKSEK İNDİRİM
Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İdari para cezalarında peşin ödemede ana paradan da indirim olacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar belirlenen katsayılarla çarpılacak. Taksitler 2 ayda bir yatırılacak. 36 aylık sürede borcu kapatmak mümkün olacak.
PEŞİNE YÜKSEK İNDİRİM
Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İdari para cezalarında peşin ödemede ana paradan da indirim olacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar belirlenen katsayılarla çarpılacak. Taksitler 2 ayda bir yatırılacak. 36 aylık sürede borcu kapatmak mümkün olacak.
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