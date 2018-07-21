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100 planı geliyor

100 günlük eylem planı geliyor
Başkan Erdoğan, yeni sistemin öncelikli reformları için start verdi. 'ye ekonomi, sosyal politikalar ve demokraside lig atlatacak planı kapsamında toplumun talepleri 100 günlük takvimde projelendirilecek.

18 Ağustos'ta açıklanacak ilk icraatlar şöyle:

Türkiye Uzay Ajansı bu yılın sonuna kadar kurulacak.
Milli e-Posta Sistemi tüm kamu kurumlarında kullanılmaya başlayacak.
Çamlıca TV-Radyo kulesinde çalışmalar tamamlanacak.
Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde ihale süreçleri yıl bitmeden gerçekleştirilecek.
11. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program açıklanacak.
Bu yılın sonunda tüm hizmetler e-Devlet Kapısı'ndan sunulacak.
Çiftçiye 5.2 milyar hibe, 10 bin yeni yatırıma destek verilecek.
Tarım sının kapsamı genişleyecek.
İşsizlik sigortası daha fazla vatandaşa ulaşacak.
TL kullanımı özendirilecek.
Faizin maliyetini azaltacak tedbirler alınacak.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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