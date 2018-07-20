Türkiye genelinde Haziran ayında 119 bin 413 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı, 2017'nin aynı ayına göre yüzde 22.4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, konut satışlarında İstanbul 20 bin 547 konutla ilk sırada (yüzde 17.2) yer aldı. İstanbul'u, 12 bin 78 konut satışıyla (yüzde 10.1) Ankara, 6 bin 888 konut satışıyla (yüzde 5.8) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 13 konutla Hakkari ve Ardahan oldu.
Konut satışları 120 bine dayandı
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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