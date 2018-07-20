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Konut satışları 120 bine dayandı

Konut satışları 120 bine dayandı
Türkiye genelinde Haziran ayında 119 bin 413 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı, 2017'nin aynı ayına göre yüzde 22.4 artış gösterdi. İstatistik Kurumu verilerine göre, konut satışlarında 20 bin 547 konutla ilk sırada (yüzde 17.2) yer aldı. İstanbul'u, 12 bin 78 konut satışıyla (yüzde 10.1) , 6 bin 888 konut satışıyla (yüzde 5.8) izledi. En az satış olan iller ise 13 konutla Hakkari ve Ardahan oldu.
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